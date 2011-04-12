Seni Yıkacak Dozerin

Anılarımız,hayallerimiz,sevinçlerimiz,üzüntülerimiz bir anda uçup gitti.Oysa ben Samiyen'de tribünlere ayak bastığım zaman kendi evimdeymişim gibi hissediyordum.Hayatımızın tam ortasında bir yeri vardı her zaman.
Peki şimdi ne oldu?Endüstriyel futbolun getirileri ile değişimler kaçınılmaz oluyor.Bu değişime ister istemez herkes ayak uydurmak zorunda,bizde bu değişimin bir parçası olma yolun hızla ilerliyoruz.
Çok Özliyeceğiz Seni Samiyen,Meşale Sokağı,deplasman öncesi stadın orda takılmaları,kısacası herşeyi ...
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