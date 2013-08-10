Cumartesi, Ağustos 10, 2013
Armanın Peşinde ...Next Station KAYSERI !
Türk Futbolunun ne hallerde oldugunu deplasman yasakları ile ilgili karar açıklandıgı zaman görmüş olduk.İstanbul'da deplasman yasagı uygulanırken Süper kupa maçı için oynanacak maçta tribünler yarı yarıya olacak,bir tezat yokmu bu işte ? Türk Futbolunu yönetenler hangi işi dogru yaptıki bu işte dogru olsun.Zira deplasmana taraftar götürülmemesi istegini bizim yönetimde onayladı,onlarıda unutmadık tabiki.
Maça gelecek olursak eğer,takım hazır durumda.Lige kupa ile başlamak güzel olacaktır.
Bugün İstanbul'dan otobüs ile yola çıkacak tribün emekçileri,diger grup ise yarın sabah uçak ile yola çıkacak.
Bu zamana kadar Galatasaray Armasının oldugu heryerde olduk,yarında olacagız.
Gönderen Dalecarnegie zaman: 11:33 Hiç yorum yok:
Etiketler: away, deplasman, Galatasaray, peşindeyiz, ultras
Pazar, Temmuz 28, 2013
Beklemekten sıkılan bir kaç kişiydiler
İşin komiği ne biliyor musun? Her türlü içindesin hapisanenin, bir yerlere koşuyorsun ya da koştuğunu sanıyorsun, ya da ne bileyim nefes aldığını biliyorsun, belki de anlatmak istediğin o kadar şey varken susmak vardır ya hani hep yapılan, ya da yaptığımız her şey boş diyenlere inat nefes alır ve gülümsersin ya. Bir şekilde tutunmalı hayata, keyif almaya çabalamalı, anlam yüklemeden çok fazla hayata ya da bireylere, sadece kendinle dolaşmalı. Bilemem.
benim yerime görmenizden
benim yerime duymanızdan
benim yerime konuşmanızdan sıkıldım
sizden sıkıldım
kendimi tenzih ediyorum
kendimden sıkıldım
benim yerime benden sıkılmanızdan sıkıldım
benim yerime görmenizden
benim yerime duymanızdan
benim yerime konuşmanızdan sıkıldım
sizden sıkıldım
kendimi tenzih ediyorum
kendimden sıkıldım
benim yerime benden sıkılmanızdan sıkıldım
Gönderen Dalecarnegie zaman: 04:19 Hiç yorum yok:
Etiketler: diğer, Karalamaca
Pazar, Mayıs 05, 2013
Salı, Temmuz 24, 2012
Ya biz ?
Pazartesi, Mayıs 21, 2012
Yine yeniden
Uzun bir süre bloga yazı yazamadım.Hayat,okul,tribün koşturmacası içerisinde baya bir boşladık blogu,tabi bunda bir ara blogların kapatılmasıda etkilide oldu diyebilirim.İnsanın bir kere hevesi kırıldıgı zaman maalesef olmuyor.
Şimdi ilk günkü heyecan gibi kaldıgım yerden devam etmek istiyorum.
Sonsuza dek sürecek bizim aşkımız ...!
Şimdi ilk günkü heyecan gibi kaldıgım yerden devam etmek istiyorum.
Sonsuza dek sürecek bizim aşkımız ...!
Pazartesi, Eylül 19, 2011
Perşembe, Haziran 30, 2011
Biz Galatasaraylıyız !
Gönderen Dalecarnegie zaman: 05:21 1 yorum:
Etiketler: Galatasaray, imparator
Cuma, Haziran 24, 2011
Başımız Sağolsun
ne gidilir ne kalınır
''okusaydım belki adam olurdum. kaldırımları koklamazdım, ciddi, şu anki halimin anlamadığı şeyleri biliyor olurdum. her yaş kesitinin bana biçtiği bir güzellik olurdu. boş şişelerle dolu bu dağınık odanın faili olmazdım. tıraşlı olurdum, temiz kokardım, paspal görünümlü olmazdım. köşeleri dönerken heyecanlanmazdım, heyecanlanmayı gerektirecek hiçbir şey olmazdı hayatımda." Böyle başlamak isterdim "yazılamayan" metne.
Hani içinde yaşamın kokusu olan metne. Var mıdır ki. Belki hayatın kendisi ağır bir koku gibidir, tenimize yapışıp kalan. Belki de bilinmezliğin kimyasında bir şeyler saklı gibidir. Belki, denklemin sol ve sağ yanını, tüm özdeşliklerinden koparıp atan bir sabit gibidir. Değişmeyen ve değişemeyecek şeylere inat. Yaşam gibi... Umut gibi... Düş gibi... Umut? Okudum adam olamadım örneğin. Oysa ne kadar çok istemiştim ya da istenmişti benden. Adam olmanın sanatı verilmişti elime. Bir reçete gibi. Ne kadar sessizlik, ne kadar konuşkanlık, ne kadar vakurluk... Hepsi yazılı bir reçete gibi elimdeydi oysa.
Günde ne kadar ve nasıl alınacağını o kadar iyi ezberlemiştim ki. Sabah aç karnına sessizlik alınacak. Derken öğle vakti stress halinde az miktar konuşkanlık ve üzernine derin bir bakış. Bu akşama kadar iyi gelirdi zihne. Derken akşam yatmadan önce bir vakurluk ile sabaha merhaba denecekti.. Artık yapamıyorum bunları. Elim öylesine ağırlaştı ki. Sanki bedenimden kopacakmış gibi. Korkuyor ve içimde boğulacak gibi oluyorum. Neden? Kendimi aramak olmasın... Zaman ve mekandan bağımsız bir boyuta geçmek ve katışmak HİÇ'liğe... Hiçlik? Bir balık olmak isterdim örneğin. Bir kara balık. O bilgece bakan ve AN'da saklı kalan bildikleri ile. Takılırdım bir ağın peşi sıra, giderdim o bilinmezlik ülkesine... Orada yeniden yaratardım kendimi. Yüzgeçlerim ve tüm deniz aşkımla yeniden kuradım belleğimi. Kısacık bir zaman dilimine tüm hayatı hapsederdim. Ve karışır giderdim suların engin cazibesine. Oysa şimdi? Şimdi her köşebaşlarında yüreğim sanki yuvasından çıkıverecekmiş gibi.
Sanki damarlarımda taşıdığım bir başkasının kanını fışkırtıverecekmiş gibi. Yoksa içimdeki o fırtınalı ben? İçimdeki ben... Daha da derinlerde bir başka ben'in izlerini silmek ister gibi. O ve ben. İçimde yaşattığım kötücül ve canavar ben ile içiçe ve derin bir uçurumun kıyısında gibiyim. öylesine derin bir uçurum ki. Sanki bir çiçek? Uçurumun kıyısında açan çiçek olmak isterdim, şu tertemiz haliminden sıyrılıp... Kirlenmiş ve koparılamayacak kadar dikenli bir çiçek olmak isterdim. Bir gül değil, daha kalın dikenleri olan ve rüzgarın sesi ile uçuruma MERHABA diyecek bir çiçek. Rengarenk ve her rengi silik ve kirli bir çiçek. Kirlenmek ve kirli olmak isterdim, bu temiz halime inat. İsimsiz ve mekansız olmak isterdim... Kara bir gecenin bilgesi olmak isterdim, o bilinmezlik ülkesinde
Pazartesi, Mayıs 16, 2011
Salı, Nisan 12, 2011
Seni Yıkacak Dozerin
Anılarımız,hayallerimiz,sevinçlerimiz,üzüntülerimiz bir anda uçup gitti.Oysa ben Samiyen'de tribünlere ayak bastığım zaman kendi evimdeymişim gibi hissediyordum.Hayatımızın tam ortasında bir yeri vardı her zaman.
Peki şimdi ne oldu?Endüstriyel futbolun getirileri ile değişimler kaçınılmaz oluyor.Bu değişime ister istemez herkes ayak uydurmak zorunda,bizde bu değişimin bir parçası olma yolun hızla ilerliyoruz.
Çok Özliyeceğiz Seni Samiyen,Meşale Sokağı,deplasman öncesi stadın orda takılmaları,kısacası herşeyi ...
Cuma, Nisan 08, 2011
Eyvallah
Bir çantaya doldurulmış;umutsuzluklar,kaybolan hayaller,unutulmuş düşler,sonuçsuz sorgulamalar,yenigiyle biten denemeler,yarım ve yarıda kalmışlıklar hatta yaşanılamamışlıklar ...
Herşeye sırtımızı yüklenip,herşeye koca bir ''eyvallah'' çekme vaktidir şimdi.
Bu gidiş aslında,bir geri dönüş ...
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