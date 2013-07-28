Beklemekten sıkılan bir kaç kişiydiler

İşin komiği ne biliyor musun? Her türlü içindesin hapisanenin, bir yerlere koşuyorsun ya da koştuğunu sanıyorsun, ya da ne bileyim nefes aldığını biliyorsun, belki de anlatmak istediğin o kadar şey varken susmak vardır ya hani hep yapılan, ya da yaptığımız her şey boş diyenlere inat nefes alır ve gülümsersin ya. Bir şekilde tutunmalı hayata, keyif almaya çabalamalı, anlam yüklemeden çok fazla hayata ya da bireylere, sadece kendinle dolaşmalı. Bilemem.
benim yerime görmenizden
benim yerime duymanızdan
benim yerime konuşmanızdan sıkıldım
sizden sıkıldım
kendimi tenzih ediyorum
kendimden sıkıldım
benim yerime benden sıkılmanızdan sıkıldım
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