Cumartesi, Ağustos 10, 2013
Armanın Peşinde ...Next Station KAYSERI !
Türk Futbolunun ne hallerde oldugunu deplasman yasakları ile ilgili karar açıklandıgı zaman görmüş olduk.İstanbul'da deplasman yasagı uygulanırken Süper kupa maçı için oynanacak maçta tribünler yarı yarıya olacak,bir tezat yokmu bu işte ? Türk Futbolunu yönetenler hangi işi dogru yaptıki bu işte dogru olsun.Zira deplasmana taraftar götürülmemesi istegini bizim yönetimde onayladı,onlarıda unutmadık tabiki.
Maça gelecek olursak eğer,takım hazır durumda.Lige kupa ile başlamak güzel olacaktır.
Bugün İstanbul'dan otobüs ile yola çıkacak tribün emekçileri,diger grup ise yarın sabah uçak ile yola çıkacak.
Bu zamana kadar Galatasaray Armasının oldugu heryerde olduk,yarında olacagız.
Gönderen Dalecarnegie zaman: 11:33
Etiketler: away, deplasman, Galatasaray, peşindeyiz, ultras
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