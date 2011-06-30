Perşembe, Haziran 30, 2011
Biz Galatasaraylıyız !
Kavga büyük, İdeal büyük, taşınacak yük büyük!
GALATASARAY TEK BÜYÜK!
Gönderen
Dalecarnegie
zaman:
05:21
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Etiketler:
Galatasaray
,
imparator
1 yorum:
and1905
dedi ki...
bu kadar kısa ve net BİZ GALATASARAYLIYIZ
11 Ağustos, 2011 11:37
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1 yorum:
bu kadar kısa ve net BİZ GALATASARAYLIYIZ
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