Perşembe, Haziran 30, 2011

Biz Galatasaraylıyız !





Kavga büyük, İdeal büyük, taşınacak yük büyük!

GALATASARAY TEK BÜYÜK!
Gönderen zaman:
Etiketler: ,

1 yorum:

and1905 dedi ki...

bu kadar kısa ve net BİZ GALATASARAYLIYIZ

11 Ağustos, 2011 11:37

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)