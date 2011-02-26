Yönetim Bu Takım Senin Eserin !

Bugün bir kez daha Hagi'nin td olmadığı tescillendi.Hagi'yi çok sevsemde ona birşey diyemiyorum,çünkü bizlerin sevgisini kazanmış ve içimizden birisi.Ama belki dedim değişmiştir teknik direktörlük anlamında geliştirmiştir kendisini;ama değişen hiç birşey yok maalesef.Mustafa Sarp,Serkan Kurtuluş 11'de sahaya çıkıyor Pino ve Yekta kulubede oturuyor.Dakika 90+2 Emre Çolak oyuna giriyor neden acaba?Kendi kendime düşünüyorum galip olan taraf bizmiyiz diye yok o da degil,vesselam Hagi'yi anlamak çok zor.Yaptığı çok yanlış var ama dediğim gibi ona kızamıyorum.Canı sağolsun.
Aslında suçu onda bulmuyorum,Galatasaray taraftarının tepkisini sindirmek için içimizden olan Hagi'yi bizlerin önüne getiren Yönetim'de bütün suç.Adnan Polat utanmadan Hagi ile uzun yıllar çalışacağız diyor,bu söylediğine çoçuklar bile inanmaz.Adnan Polat'ın imajı gözümde o kadar düştükü önceden ismini duydugumda gurur duyardım ama şimdi nefret eder duruma geldim.Adnan Polat kendini hiç sorguluyormu?Ben nerede yanlıs yaptım diye düşünüyormudur diye?merak ediyorum.Ama hiç sanmıyorum adamların sikinde bile değil.
Taraftar en kötü günde dahil destek oldu takıma sonuç ne peki?Koca bir 0 hiç.Maglubiyetlerden sonra insanlar evlerinde gece yastıga başını koydugunda rahat uyuyamazken,futbolcuların umurlarında mı sanki ? Onlar aldıkları paraya,gece yataga attıkları kadınlara bakarlar.Gezmelerde sinema açılışlarında boy gösterirler ya da ev partileri yaparlar.Pardon ama Taraftar kimin umrunda ?
Maç ile ilgili pek yorum yapmak istemedim.Genel olarak sorunlarımızdan bahsetmek daha doğru olur diye düşüncelerimi dile getirdim.İBB takımını ve Abdullah Avcı'ya tebrikler beğendim bir ekip,rakip kim olursa olsun çıkıp kendi oyunlarını sahaya yansıtıyorlar.
Önümüzde hafta içi Antep kupa maçı var,bu mücadele çok şeye gebe olacak gibi.Bu oyun ve futbol anlayışı ile yarı finale çıkmak zor gözüküyor.Bekleyip görelim...
İBB 3 - Galatasaray 1
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder