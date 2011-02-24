Ali Sami Yen Türk Telekom Arena ile ilgili bir çok spekülasyon meydana gelmişti.Açılışında Başbakan'ın ıslıklanması ve akabinde gelişen açıklamaları tüm kamuoyu gördü.Sayın Tayyip Erdoğan ne demişti peki;Galatasaray'ın bu stad ile ilgili devlete Bir Allah kuruş yardımı olmamıştır tarzında açıklamalar yapmıştı.
Adnan Polat ve Başbakan'a yalakalık yapan ve önceden çok sevdigim ama şuan çıkarları uğruna Galatasaray üzerinden reklam koşan kişiler bunların başında Abdürrahim Albayrak ve bir çok Galatasaray'lı iş adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı olduguna dair beyanlar verdi.
Gel gelelim bugün; devletmizin resmi kayıtlarında Stadın yapımı ile ilgili maliyetler açıklandı.Madde aynen aşağıdaki şekildedir ;
*Ali Sami Yen Stadı'nın arazisinin 1 milyar 25 milyon TL'ye satıldığını,475 TL'nin idareye kaldığını belirten Cemil Çicek,Arena stadının ise 191.5 milyon TL'ye yapıldığını belirtti.
Buna istinaden Galatasaray'ı renciden eden kim olursa olsun çıkıp özrünü dilemedilir.Özür dilemekte erdemliktir.Tv'lere çıkıp Galatasaray'ı malzeme yapan kişiler bu resmi verileri gördükleri zaman acaba kendi kendilerini yargılayacaklar mı?Yönetim bu konuda sessiz kalmamalıdır.Ama Galatasaray'ın hakkını arayan bir yönetim var mı ?Orasıda meçhul ...
Bir Allah Kuruşumuz Vardır,Hemde Fazlasıyla ..!
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