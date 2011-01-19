Alt Grupların Feshi

Bu grupların tribünlerimize çok emekleri ve katkıları olmuştur,bunu kimse inkar edemez,etmemelidirde.
Bu duruma çok üzüldüm açıkcası,içlerinde çok iyi abi ve kardeşlerimiz var,hepsi Galatasaray aşığı insanlar.Bundan sonra tribünde bağımsız olarak hareket edeceklerdir.
Galatasaray tribünleri için uA olsun veya başka bir grup olsun,emeği geçmişse yapılanları görmemezlikten gelinmemesi lazım.
İlerleyen süreçte ne olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.Tribünümüz için hayırlısı olur umarım...
1 yorum:
Hayirli olmasi mumkun degildir.
Yorum Gönder