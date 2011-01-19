Çarşamba, Ocak 19, 2011

Alt Grupların Feshi

Parçalı-Hell-Sultans-Karşı grupları fesh kararı alarak,grup olarak bundan sonra hareket etmeyeceklerini açıkladılar.

Bu grupların tribünlerimize çok emekleri ve katkıları olmuştur,bunu kimse inkar edemez,etmemelidirde.

Bu duruma çok üzüldüm açıkcası,içlerinde çok iyi abi ve kardeşlerimiz var,hepsi Galatasaray aşığı insanlar.Bundan sonra tribünde bağımsız olarak hareket edeceklerdir.

Galatasaray tribünleri için uA olsun veya başka bir grup olsun,emeği geçmişse yapılanları görmemezlikten gelinmemesi lazım.

İlerleyen süreçte ne olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.Tribünümüz için hayırlısı olur umarım...


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1 yorum:

Adsız dedi ki...

Hayirli olmasi mumkun degildir.

19 Ocak, 2011 19:12

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