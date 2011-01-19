Aslantepe açılış maçındaki hadiseler 1 haftadır tüm kamuoyunu meşgul etmekte.Başbakan'ın ıslıklanması ile başlayan süreçte herkes görüşlerini dile getirmekte.Bende bir kaç şey eklemek istiyorum bu konu ile ile alakalı.
Bu yaşanan olay münferit bir olay fakat bu olayı sanki Tek Yumruk adlı grup yapmış gibi lanse edilmekte.Tek Yumruk grubu reklamını çok iyi yapıyor ve yapmayada devam ediyor.Bu süreçte hala açıklama yapmaya devam ederlerse,yaşanan durumlar üstlerine kalırsa kimsenin şaşırmaması gerekir.
Protesto ile ilgili düşüncelerime gelicek olursam eğer;ATA'sına Cumhuriyetine düşman olan kişilere,vatanı peşkeş çeken kişilere her ortamda tepki verilmelidir.
Tabi olayların akabinden sonra herkesin düşüncelerini görmek güzel oldu.Adnan Polat,Abdürrahim Albayrak v.s insanlar kendi menfaatleri uğruna Galatasaray'ın ismini kullanarak kendi ÇIKARLARINI çok iyi mühafaza ediyorlar..!Yazıklar Olsun !
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder