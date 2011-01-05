Çarşamba, Ocak 05, 2011
32.000 Davetli Kim ?
15 Ocak'taki Açılış Törenimiz için bilet satışı yapılmayacak; törene sadece Türk Telekom Arena kombine kart sahipleri ve biletli davetiye sahipleri katılabileceklerdir.
Tüm Galatasaraylılara gösterdikleri anlayış için içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü
Açılış maçı için Bir Çok Galatasaraylı taraftar haftalardır biletlerin satışa çıkarılmasını bekliyor.Fakat yönetim her zaman olduğu gibi taraftarı yine köşeye yatırmıştır.Kendi çevremde ve bir çok forumda çoğu kişi açılış maçını bekliyordu.Bu kişilere yazık değil mi ?Yönetim çok ince hesaplar peşinde ama kendilerine olan tepkiyi hiç bir şekilde dinderemeyeceklerdir .
20bin kombine satıldığını biliyoruz peki geriye kalan 32bin davetli kim ?
Gönderen Dalecarnegie zaman: 22:50
Etiketler: Galatasaray
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
2 yorum:
butun isciler, ve aile'leri.. geriye kalani da tum sirket calisanlari felandir herhalde...
yazıkki açılış maçını gerçek galatasaray taraftarı izleyemedi.
Yorum Gönder