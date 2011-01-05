Show Tv'de bu akşam yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı dizi Osmanlı dönemini ve Kanuni Sultan Süleymanı ele alarak bir yapım ortaya çıkarmış.
Fakat izledikten sonra kendi adıma dehşete düştüm resmen.Gittiği seferler aylarca süren,çoğu haç vazifesini yerine getiremeyen,dünyaya hükmeden şerefli sultanlarımızdan birini karı kız düşkünü gösterip tarihsel ve savaş anlamında bir numara olmayan aşk,entrika üzerine kurulmuş bu diziyi yapan ve yayınlayanlara Yazıklar Olsun ..!
Çekin Kirli ellerinizi üstümüzden .
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